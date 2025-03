Universalmovies.it - The Studio | Il trailer della serie comedy in arrivo su Apple TV+

TV+ ha svelato ieri ildi The, la nuovacreata da Seth Rogen ed Evan Goldberg.Ilè stato svelato in occasionepresentazione ufficialeal celebre SXSW Film & TV Festival 2025. La nuovaha come protagonista Seth Rogen, che è anche sceneggiatore, regista e produttore esecutivo insieme al candidato all’Emmy Evan Goldberg, e debutterà suTV+ il prossimo 26 marzo con i primi due episodi dei dieci totali seguiti da un episodio ogni mercoledì, fino al 21 maggio.In “The”, Seth Rogen interpreta Matt Remick, il nuovo capo dei Continentals in crisi. In un settore in cui i film faticano a rimanere vivi, Matt e il suo team di dirigenti in lotta combattono le proprie insicurezze, mentre si scontrano con artisti narcisisti e con i vili proprietari dell’azienda nella ricerca sempre più effimera di realizzare grandi film.