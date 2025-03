Gamerbrain.net - The Sims: Guida per fare soldi con i dipinti

In The: Legacy Edition, non esiste una carriera ufficiale da artista, ma puoi comunque trasformare la pittura in un’attività redditizia per il tuo Sim. Con la giusta strategia, è possibile guadagnare Simoleon dipingendo e vendendo quadri, gestendo al meglio il tempo e le risorse disponibili. Questati fornirà suggerimenti su come massimizzare i profitti e ottimizzare la gestione della carriera artistica del tuo Sim.Forse potrebbe interessarti anche come guadagnare denaro con la musica.Come Iniziare a DipingereAcquisto del CavallettoPer iniziare, il tuo Sim ha bisogno di un cavalletto.Il Dimanche Folding Easel costa 250 Simoleon ed è acquistabile nella sezione Varie > Creatività della modalità Acquisto.I tele sono gratuiti, quindi il solo investimento iniziale è il cavalletto stesso.