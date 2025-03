Movieplayer.it - The Electric State, l'intervista a Millie Bobby Brown e Chris Pratt: “Parliamo di temi importanti"

Leggi su Movieplayer.it

Le due star ci hanno raccontato come è stato costruire i loro personaggi, per poi immergersi nell'atmosfera anni '90 immagina dai fratelli Russo. Il film è su Netflix dal 14 marzo. Due grandi star, una coppia di registi iconici, un'ambientazione suggestiva. Ci sono tutti ingredienti per rendere Theuno dei film del momento e richiamare l'attenzione del pubblico quando sarà disponibile su Netflix dal 14 marzo. Alla guida del progetto troviamo infatti i fratelli Russo, celebri per aver segnato il Marvel Cinematographic Universe e ora al servizio di una storia affascinante adattata dall'opera di Simon Stålenhag e densa diattuali: si parla si macchine integrate nella nostra quotidianità, di conflitto uomo/robot e accettazione, di intelligenza artificiale tra pericoli e sviluppi, ma nella cornice originale e suggestiva di una .