Juventusnews24.com - Tether Juve, nuova quota svelata dal bilancio del club: non solo il 5%! Tutti i dettagli sulle quote di capitale

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24daldel: ecco quanto possiede la società e tutta la divisione dellediNonil 5% perInvestments: è questo quanto rivelato dalla Semestrale dellache mostra come la società abbia unadi minoranza pari all’8,2%, comunque meno di Lindseel.dibianconero:– «Sulla base delle informazioni disponibili alla data della presente relazione, ildintus è detenuto per il 65,4% dalla controllante EXOR N.V., per l’8,7% da Lindsell Train Ltd., per l’8,2% daInvestments e per il 17,7% residuo è flottante in Borsa».Leggi suntusnews24.com