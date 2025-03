Thesocialpost.it - Terribile incendio a Palermo, a fuoco la casa dell’ex sottosegretario Cardinale

Un violentissimoha devastato stamani l’appartamento al quarto e ultimo piano di un palazzo situato tra via Quintino Sella e via Libertà, nel cuore di. La residenza, di proprietàalla Salute Elioe della moglie, l’ex magistrato Annamaria Palma, è stata distrutta quasi completamente dal rogo che, nonostante gli interventi tempestivi, continua a bruciare.La famigliamessa in salvoFortunatamente, la coppia è riuscita a mettersi in salvo prima che le fiamme potessero raggiungere l’area in cui si trovavano. L’intero stabile è stato evacuato, con le forze dell’ordine e i soccorsi a presidiare l’area, transennata sin dalle prime ore del mattino. Sul posto, oltre a diverse squadre dei vigili del, è giunta anche un’autoscala, e la zona è stata sorvolata da un elicottero della Polizia di Stato.