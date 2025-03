Tvzap.it - Terribile alluvione, diversi morti e centinaia di feriti: la situazione (VIDEO)

Leggi su Tvzap.it

Una pioggia torrenziale senza paragoni ha colpito la città popolata da 350 mila abitanti. Nelle ultime 36 ore, queste condizioni atmosferiche estreme hanno causato almeno 10 vittime, dati che rischiano di aggravarsi ulteriormente secondo un comunicato emesso dalle autorità locali su X. (segue dopo le foto)Leggi anche:Piogge da record in Argentina, Bahia Blanca sommersaLa devastanteè accaduta in Argentina, nella zona di Bahia Blanca. In tempi brevissimi sono stati registrati 400 millimetri di pioggia, generalmente attesi nell’arco di un anno, provocando l’allagamento completo della città che si trova a circa 650 chilometri da Buenos Aires. Il maltempo ha portato alla sospensione diservizi, inclusi l’interruzione di energia elettrica in alcune parti della città per prevenire danni infrastrutturali.