Terribile alluvione, almeno 10 morti e 1300 sfollati: la situazione

Bahia Blanca, città argentina di 350mila abitanti, è stata devastata da piogge torrenziali senza precedenti nelle ultime 36 ore, causandodieciaccertati. L’autorità municipale ha diffuso l’allarme tramite X, segnalando che il bilancio delle vittime potrebbe ulteriormente aggravarsi.Inondazione senza precedentiIn poche ore sono caduti 400 millimetri di pioggia, una quantità normalmente attesa in un intero anno. Questo ha portato all’allagamento totale della città, situata a circa 650 chilometri da Buenos Aires. Numerosi servizi sono stati interrotti, e in alcune zone è stata sospesa l’erogazione di energia elettrica per evitare danni alle infrastrutture. Anche l’aeroporto è stato chiuso a tempo indeterminato.Operazioni di soccorsoLe squadre di emergenza, composte da vigili del fuoco, protezione civile, polizia e forze armate, stanno lavorando incessantemente per salvare i residenti rimasti intrappolati in edifici sommersi.