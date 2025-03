Thesocialpost.it - Terremoto, scossa di magnitudo 5.3. È appena successo

Leggi su Thesocialpost.it

Unadidi5.3 è stata registrata alle 19:54 (ora italiana) con epicentro nei pressi di Wan, in Giappone. La profondità del sisma è stata stimata attorno ai 9 km.L’evento rientra nella frequente attività sismica del Giappone, una delle aree più soggette ai terremoti al mondo a causa della sua posizione lungo l’Anello di Fuoco del Pacifico. Al momento, non si segnalano danni a persone o strutture, ma le autorità continuano a monitorare la situazione per eventuali sviluppi.L'articolodi5.3. Èproviene da The Social Post.