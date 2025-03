Ternitoday.it - Terni, Michele Di Girolamo: “Guardare al futuro per dare ai giovani delle opportunità”

Un recente debutto per i Consiglieri Comunali Leonardo Patalocco eDi. Iesponenti del Partito democratico hanno fatto il loro ingresso a Palazzo Spada subentrando a Francesco Filipponi e Maria Grazia Proietti, che si sono dimessi per ricoprire l’incarico in Regione.