Ternitoday.it - Terni, lotta alla crisi demografica: per i nuovi residenti Taric annullata e scontata

Leggi su Ternitoday.it

Nienteper ie agevolazioni per chi acquista locali destinati a diventare attività. La terza commissione consiliare ha dato in settimana il via libera all’atto che riguarda gli incentivi fiscali a favore deie per gli acquirenti di unità immobiliari destinate.