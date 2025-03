Juventusnews24.com - Teotino stronca la Juve in chiave scudetto: «Non è una candidata al titolo, vi spiego il perché»

di RedazionentusNews24, giornalista, non ha alcun dubbio sulla candidatura dadella: i bianconeri non sono candidati seri per la vittoria finale per una ragione!Gianfranconon riconosce nellaunaideale per la vittoria finale dello. Il giornalista ha riconosciuto i limiti della, intervenendo ai microfoni di Radio Sportiva. Ecco le sue impressioni sui bianconeri.PAROLE – «Lantus alterna ancora troppo le prestazioni positive ad altre abbastanza sconcertanti per poter essere considerata unaallo».