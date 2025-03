Ilrestodelcarlino.it - Tentata rapina in pizzeria in via Andrea Costa a Bologna: due in manette

, 8 marzo 2025 - Ieri sera, i poliziotti delle volanti hanno arrestato in flagranza di reato due cittadini tunisini, di 35 e 36 anni, perimpropria in unain via. Il tentato furto è avvenuto intorno alle 20.30, quando i due tunisini sono entrati nellae hanno rubato circa 30 euro dal registratore di cassa. La fuga dei malviventi Il proprietario, che in quel momento si trovava sul retro del locale con un suo collaboratore, ha sentito dei rumori provenire dall’entrata del negozio e ha immediatamente visto i due tunisini che hanno cercato di scappare con la refurtiva. A questo punto proprietario e dipendente hanno rincorso e cercato di fermare i due soggetti, grazie anche all’aiuto dei passanti. L’arrivo della polizia Le due pattuglie giunte velocemente in viahanno fermato i due tunisini e li hanno portati in Questura, dove sono risultati essere irregolari ed entrambi con precedenti specifici, in particolare il 36enne era stato già arrestato nel 2024 perimpropria a Reggio Calabria, mentre il 35enne nel 2023 pere furto.