Tenta il furto in un ristorante e in uno bagno di Riccione | arrestato dai carabinieri

, 8 marzo 2025 – A dare l’allarme è stato il dipendente del. Quando è arrivato nel locale dove lavora, a, ha sorpreso il ladro rovistare tra gli scaffali. Immediata la chiamata al 112, e poco dopo sul posto sono arrivati i. Il ladro hato la fuga, ha provato a nascondersi in uno stabilimento balneare lì vicino, ma i militari l’hanno trovato e acciuffato. Grazie ad alcuni testimoni, è venuto fuori che lui, 23enne tunisino con diversi precedenti alle spalle, era lo stesso che poco prima avevato ilcontro un altro stabilimento balneare, tirando alcuni mattoni contro le finestre per riuscire a entrare. Il ladro è statoe stamattina è comparso in tribunale per la direttissima. Il giudice ha convalidato l'arresto e il 23enne, che era già gravato dall’obbligo di firma per reati simili, è finito in carcere pertoe danneggiamenti.