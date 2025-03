Sport.quotidiano.net - Tennis. Indian Wells, Bronzetti archivia la pratica Kalinina

Nonostante il vento, l’avversaria di livello e qualche saliscendi durante la partita, Luciacomincia nel modo migliore un torneo importante come il WTA 1000 di. Il 6-4, 7-5 sull’ucraina, numero 54 del ranking mondiale, è un gran bel biglietto da visita per il marzo americano. La verucchiese, in questo momento numero 62 del mondo, è stata brava a interpretare meglio le condizioni climatiche rispetto all’avversaria. Dal 3-2 per l’azzurra, la girandola di break non risparmia le giocatrici, con cinque servizi persi consecutivamente dalle due atlete e 6-4 pera chiudere il primo. Nel secondo, i due servizi tornano ad avere una maggiore regolarità. La verucchiese perde la battuta al quinto gioco esprinta poi sul 5-3, ma a quel punto una splendida reazione di carattere e di ottimofa risalire in fretta