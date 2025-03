Calciomercato.it - Tempo scaduto per Conceicao, l’hanno mollato: esonero ‘anticipato’

La presa di posizione non è tardata ad arrivare: nuova bufera in casa rossonera, ecco cosa è successoServiva una reazione veemente al Milan per dare un segnale importante. Tuttavia, pur creando i presupposti per far male alla difesa del Lecce in diverse circostanze, i rossoneri hanno nuovamente evidenziato quelle fragilità difensive che si portando dietro come una spada di Damocle dall’inizio della stagione.per(LaPresse) – Calciomercato.itIn fase di non possesso, l’eccessiva distanza tra la difesa e il centrocampo rossonero hanno permesso ai salentini di portarsi minacciosi dalle parti di Sportiello. Il gol di Krstovic – sebbene non abbia tagliato le gambe al Milan – ha compendiato il modo con cui il Lecce è riuscito a far male a Gimenez e compagni: pressing furioso, verticalizzazioni improvvise e giocate in velocità.