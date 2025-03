Anteprima24.it - Telese Terme, al via il progetto “Affari di Famiglia” per fornire orientamento e supporto alle donne

Tempo di lettura: 3 minutiSoddisfazione per l’amministrazione Caporaso e per l’assessorePari opportunità del Comune di, Filomena Di Mezza, in seguito all’approvazione deldi” che sarà presentato oggi 8 marzo a, in occasione della giornata internazionale della Donna.Il Sindaco Giovanni Caporaso, in particolare, ha voluto evidenziare come ilsia l’unico finanziato ad un comune con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e si è classificato al quindicesimo posto su sessanta, il che evidenzia una significativa capacità di progettazione e costituzione della rete partenariale della nostra amministrazione, sempre attentatematiche sociali. L’assessore Di Mezza fa notare che: “Sul nostro territorio le iniziative a sostegno dellesono state tante e oltre ad un lavoro di sensibilizzazione continuo nelle scuole e nella società civile abbiamo inteso lasciare segni concreti con azioni tangibili come la casa rifugio e altre forme diall’occupazione delleanche di concerto con altre realtà istituzionali come il Consorzio AmbitoB4 e realtà del terzo settore, come la Cooperativa Sociale Tandem, partners del”.