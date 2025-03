Ilgiorno.it - Telefoni e droga sequestrati a Torre del Gallo

Leggi su Ilgiorno.it

Trovati, nella casa circondariale di Pavia, due etti di hashish e treni durante una perquisizione straordinaria. Già, a metà febbraio, erano statiseini e ancora un paio di etti di hashish. "Un plauso al lavoro della Polizia penitenziaria di Pavia che nonostante le criticità quotidiane riesce ad evitare l’introduzione di sostanze stupefacenti e oggetti non consentiti nella struttura al fine di garantire l’ordine e la sicurezza della stessa" afferma il segretario regionale del Sappe (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria) Alfonso Greco. Donato Capece, segretario generale del Sappe sottolinea come "nel triennio 2022/2024 sono statidalla Polizia Penitenziaria, nelle carceri italiane, circa 5milani (4.931, per la precisione). Diciamo da anni che in carcere girano troppi