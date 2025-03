Teatro al San Carlo torna Napoli Milionaria! di De Filippo

Leggi su Ildenaro.it

A 80 anni dalla sua prima rappresentazione aldi San!” di Eduardo De, in un evento speciale che darà il via alle celebrazioni per i 2500 anni di. La proiezione avrà luogo il 25 marzo alle ore 20:30 presso ildi San, alla presenza del Sindaco die Presidente della Fondazionedi SanGaetano Manfredi e della famiglia De. Grazie aldi San, che rende omaggio alla memoria di questo capolavoro senza tempo, e alla collaborazione con la Fondazione Eduardo Dee le Teche Rai, sarà possibile rivivere l’emozione della prima messa in onda televisiva, che vide protagonisti attori straordinari come Regina Bianchi, Antonio Casagrande, Angela Pagano e lo stesso Eduardo De, autore e regista dell’opera.