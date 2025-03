Ilgiorno.it - Tavoli di confronto sul commercio. Si cercano idee per il rilancio

Leggi su Ilgiorno.it

Rilanciare ilnei principali centri della Lomellina per consentire di superare un momento di diffusa difficoltà. A Vigevano il neo-assessore alle Attività produttive e al Distretto delPaola Roberta Motta ha incontrato i vertici dell’Associazione commercianti, in particolare il presidente Renato Scarano e il segretario Massimo Negri. L’obiettivo del vertice è stato quello di fare il punto sulla situazione sui problemi più impellenti e sulle soluzioni attuabili. Tra i temi alcuni sono di competenza diretta del Comune, come ad esempio il potenziamento dell’illuminazione pubblica e la revisione della zona a traffico limitato oltre alla ricollocazione di alcuni ambulanti. Per altri, come ad esempio la raccolta dei rifiuti nei giorni prefestivi, sarà necessario il coinvolgimento della partecipata Asm.