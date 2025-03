Quifinanza.it - Tassa di concessione governativa, scadenza il 17 marzo: chi deve pagarla e come

Entro il 172025 – lasarebbe stata il 16, ma cade di domenica – le società di capitali devono versare ladi. Questo oboloessere versato ogni anno anche dalle aziende che sono in liquidazione. I seguenti soggetti sono tenuti a effettuare il versamento:le società a responsabilità limitata, anche quelle semplificate;le società per azioni;le società in accomandita per azioni.Ladiessere versata per la numerazione e per la bollatura dei libri e registri sociali previsti dall’articolo 23, nota 3, Tariffa Dpr n. 641/72.L’importo da versare è fisso, indipendentemente dal numero dei libri o dei registri sociali. Laviene parametrata al capitale sociale o al fondo di dotazione della società aggiornato al 1° gennaio dell’anno di riferimento.