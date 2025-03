Laprimapagina.it - Tarquinia, l’Istituto San Benedetto celebra la Giornata della Donna con un corteo nel centro storico

Il 7 marzo, con un giorno di anticipo rispetto allaInternazionaleSandihato l’importante ricorrenza con un’iniziativa che ha coinvolto attivamente tutti gli studenti. Come di consueto, la scuola ha sospeso le attività didattiche per permettere un momento di riflessione sulla condizione femminile, scegliendo quest’anno un approccio tematico che ha esplorato il ruolonella società e nella storia.Ilè partito alle 8:30, con la partecipazione di tutte le classi, dalle scuole medie alle superiori, che hanno percorso ilcittà. Ogni fermata delha rappresentato un’opportunità per approfondire temi legati a figure femminili storiche, letterarie e artistiche. Gli studenti hanno recitato i versi di Vincenzo Cardarelli, si sono fermati davanti al teatro intitolato a Rossella Falk, e hanno esplorato la storiaMonaca di Monza e di Letizia Bonaparte nei monasteri locali.