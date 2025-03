Anteprima24.it - Taranto escluso dal campionato, Antonini promette battaglia: “Scandaloso togliere i punti, il 16 aprile il botto finale”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutinel prossimo Consiglio Direttivo di Lega Pro fissato per lunedì Valerio, massimo dirigente del Trapani. L’esclusione delha avuto conseguenze importanti sulla classifica con la cancellazione di tutti i risultati del club pugliese, ma a quanto pare il terremoto è lungi dall’essere finito qui perché a breve dovrebbe arrivare anche l’esclusione della Turris senza contare altre situazioni di non facile lettura come quella del Messina.Queste le parole disu X, ex twitter: “Come avevo già preannunciato due settimane fa (ricordo i Min..ioni di turno che ridevano)e Messina con 4in meno. Ora tocca alla Turris. Poi il 16finiremo con il. Siamo davanti a una situazione clamorosa con una decisione diSCANDALOSA basate su normative NOIF intollerabili (SI DEVE SUBITO DIMETTERE CHI LE HA PROMOSSE) e su controlli COVISOC che non si capisce come abbiano permesso iscrizione di questi Buffoni al