Ilfattoquotidiano.it - Taranto calcio, storia di un omicidio sportivo (in parte di Stato): il ruolo dei Giochi del Mediterraneo nell’esclusione dalla Serie C

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Una squadra allo sbando, un presidente inaffidabile, i soliti avventurieri che girano intorno alla carcassa del club, mentre i titolari senza stipendio scappano e ragazzini della primavera vengono mandati in campo allo sbaraglio per settimane. E alla fine il fallimento, e l’esclusione: ilè sparito, con la complicità delle istituzioni. Con il mancato rispetto della seconda scadenza consecutiva per i pagamenti, la squadra pugliese è stata esclusa dal campionato diC e cancellataclassifica, che adesso sarà riscritta (senza anche la Turris, la competizione è completamente falsata). L’epilogo era scontato, dopo il rinvio a data da destinarsi dell’ultima gara contro il Crotone, ma in fondo annunciato da molto prima, già dall’estate scorsa, quando ancora in ritiro il club era rimasto senza soldi.