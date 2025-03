Ilgiorno.it - Tamponamento in autostrada tra un’auto e un mezzo pesante. Perde la vita un ventottenne

Per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, la Procura disporrà una perizia cinematica e quindi nominerà un consulente. Allo stato si sa che Andrea Verzeroli (nella foto), 28 anni, originario di Colzate, residente a Cazzano Sant’Andrea in Valle Seriana, stava tornando a casa dopo una serata a Rovato con gli amici della pallavolo. Manca poco all’una di notte, il 28enne è alla guida della sua Lancia Ypsilon quando, per cause in corso di accertamento, tampona unnel tratto dell’A4 compreso tra Grumello e Seriate, all’altezza di Bolgare. Lo schianto è stato violentissimo e per il giovane non c’è stato nulla da fare. Per i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale di Seriate. Sul posto anche i vigili del fuoco di Bergamo e Dalmine, oltre al personale sanitario del 118 con due automediche e un’ambulanza.