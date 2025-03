Thesocialpost.it - Tajani, Salvini in piazza? Rearm Eu è scelta per la sicurezza

“Questo non è un piano di riarmo, è unaper garantire la. Le nostre forze armate dovranno essere rinforzate, come sta avvenendo in tutta Europa, anche per rispettare gli impegni presi con la Nato” ha dichiarato Antonioad Ancona, commentando la protesta promossa dal leader della Lega, Matteo, contro il riarmo dell’Europa.Il ministro ha spiegato che l’obiettivo non è solo il rafforzamento militare, ma anche la tutela dellaquotidiana dei cittadini. “Dobbiamo garantire lain futuro, per operazioni come Strade Sicure, per la protezione nelle nostre stazioni, affinché le nostre donne possano viaggiare serenamente, muoversi nelle città senza preoccupazione”.ha poi sottolineato l’importanza delle forze armate anche in ambito economico e commerciale.