Lopinionista.it - Tajani: “L’Ue sia protagonista per la pace, senza Europa non si va da nessuna parte”

ROMA – “L’non puo’ non essere, e non potra’ non sedersi al tavolo delle trattative con la Russia, l’Ucraina stessa e gli Stati Uniti. Dovremmo essere tra i grandi protagonisti.non si va da. 60 milioni di italiani non sono in grado di poter essere protagonisti. L’e’ la nostra sicurezza, dovra’ permetterci di competere anche in futuro con i grandi leader del mondo, Stati Uniti, Cina, poi ci sara’ la Russia e anche l’India. L’non potra’ non essere tra i protagonisti”.Cosi’ il vicepremier e ministro degli Esteri Antonioad Ancona per l’iniziativa di Forza Italia dal titolo “Le Radici cristiane. Il futuro dell’. Forza Italia verso il congresso del PPE”. Su Riarm Eu ha detto: “Questo non e’ un piano di riarmo, e’ una scelta per garantire la sicurezza.