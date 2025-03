Dayitalianews.com - Tajani, la frecciata contro Salvini: “Rearm Eu è scelta per la sicurezza”

“Nostre forze armate garantiscono ogni giornocittadini. Guardare alle forze armate come se fossero soltanto bombe e armi è un errore gravissimo. Questo non è un piano di riarmo, è unaper garantire la”.“Le nostre forze armate, che dovranno essere rinforzate come quelle di tutta Europa, anche per rispettare gli impegni che abbiamo preso con la Nato sono indispensabili anche per garantire in futuro ladi ogni cittadino, per le operazioni strade sicure, per garantire lanelle nostre stazioni, per garantire le nostre donne di poter viaggiare tranquillamente, di potersi muovere nelle città senza preoccupazione. Le nostre forze armate sono quelle che garantiscono il nostro export, proteggono i nostri mercantili”. Queste le parole del ministro Antonioad Ancona a proposito dell’iniziativa del leader della Lega Matteodi scendere in piazza per la pace in Europa.