Oasport.it - Tadej Pogacar vince ancora le Strade Bianche dopo il brivido di una caduta. Pidcock si arrende

Uno scenario diverso rispetto a quello dello scorso anno, quando staccò tutti a 80 chilometri dall’arrivo. Oggi l’ha resa, anche sfortunatamente, più thrilling, ma alla fine la conclusione è la stessa: are laè nuovamente, che questa volta fa brillare in Piazza del Campo la maglia di campione del mondo, per la sua terza vittoria nella classica italiana.Dieci uomini sono andati ad animare la corsa nella prima fase: Johan Price-Pejtersen (Alpecin – Deceuninck), Stan Dewulf (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Lewis Askey (Groupama – FDJ), Connor Swift (INEOS Grenadiers). Simone Petilli (Intermarché – Wanty), Philipsen Withen Albert (Lidl – Trek), Mark Donovan (Q36.5 Pro Cycling Team), Pepijn Reinderink (Soudal Quick-Step), Anders Foldager (Team Jayco AlUla), Fabian Weiss (Tudor Pro Cycling Team).