Ilfoglio.it - Tadej Pogacar ha vinto la Strade Bianche 2025

Va riconosciuto a Tom Pidcock una certa dose di consapevolezza delle proprie abilità, di menefreghismo dello status quo, di immaginazione. Sul settore di sterrato di Monte Sante Marie non solo non ha perso la ruota diPoga?ar, ha attaccato. Per primo. A poco più di ottanta chilometri dal traguardo dellaC’entra niente il coraggio in tutto questo. Tom Pidcock vuole essere un parigrado del campione del mondo. Lo rispetta, lo teme, ma sa che il ciclismo va in maniera stramba e non sempre il più forte vince. E allora tanto vale fare il possibile per mettere in difficoltà anche chi di solito in difficoltà non va mai. Tom Pidcock aveva bisogna di una botta di libertà per ritrovare se stesso, per sfuggire dalla tristezza dell’impiegato della bicicletta. Ha lasciato la Ineos, uno squadrone, è andato alla Q36.