Tacchinardi su Koopmeiners: «Finora non è stato all'altezza delle aspettative, ci vogliono gli attributi per…»

di Redazioneha detto la sua sulla situazione dialla Juventus e sulle evidenti difficoltà dell’ex AtalantaRaggiunto dai microfoni del Corriere dello Sport, ex giocatore della Juventus ha detto la sua suex nerazzurro non dell’Inter ma dell’Atalanta.PAROLE – «Vedendolo più volte dal vivo, ho l’impressione che stia sentendo mentalmente tanta pressione addosso. Il pubblico della Juventus è esigente. Si è incastrato in questa situazione.non èe non è certo demerito dell’allenatore. Fatica nel salto di qualità, quando arrivi alla Juve devi farlo soprattutto psicologicamente».IN SOLDONI, QUAL È IL RPOBLEMA DI? – «Lo vedo rischiare poco le giocate, non si prende le responsabilità, è un po’ bloccato fisicamente, ma penso sia più la testa che il corpo.