Tacchinardi dà un consiglio a Koopmeiners: «Deve mettersi i tappi nelle orecchie ed essere forte. Vedendolo dal vivo ho questa impressione su di lui»

di Redazione JuventusNews24, ex centrocampista della Juve, ha parlato così del momento vissuto da Teunin bianconero. Le dichiarazioniIntervistato dal Corriere dello Sport, Alessioha detto la sua sul momento vissuto in bianconero da Teun. Di seguito riportate le sue dichiarazioni.– «più volte dal, ho l’che stia sentendo mentalmente tanta pressione addosso. Il pubblico della Juventus è esigente. Finora non è stato all’altezza delle aspettative e non è certo demerito dell’allenatore. Fatica nel salto di qualità, quando arrivi alla Juve devi farlo soprattutto psicologicamente. Credo che il gol che ha fatto lunedì gli possa servire per stapparsi. Ora spetta a lui, Thiago Motta lo ha fatto giocare ovunque.