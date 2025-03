Ilgiorno.it - Svincolo della Sassella, i Dem tornano all’attacco

I Dem sondriesi chiedono a gran voce al sindaco e all’amministrazione comunale del capoluogo di considerare il nuovo parere negativo delle "Belle Arti" sul progetto relativo alloper apportare modifiche. Una presa di posizione forte e chiara, quella dei Dem, che chiede all’amministrazione Scaramellini di prendere in considerazione la possibilità di una revisione del progetto dell’intervento previsto nella zona, una delle cosiddette opere olimpiche. Un’opera essenziale per la viabilità valtellinese e sondriese che andrà ad eliminare l’attuale rotonda e, si spera, le lunghe code che si formano quasi ogni giorno e, in maniera maggiore, la domenica col deflusso turistico. "Nonostante sia trascorso quasi un mese - sottolineano dal Pd -, l’amministrazione non ha dato alcuna comunicazione al Consiglio del diniegoSoprintendenza che mette seriamente in dubbio l’opportunità di perseguire con tale soluzione.