Svastica e scritte suprematiste al parcheggio Dalla Chiesa | sdegno del Comune e denuncia ai Carabinieri

Un grave atto di vandalismo ha colpito San Giovanni Valdarno nella serata di martedì, quando alcuneinneggianti a movimenti suprematisti e neonazisti sono apparse sul muro di cemento all’ingresso del. Tra i simboli tracciati con vernice spray nera si distinguono una, una croce celtica e la scritta “white power”, espressioni di odio e intolleranza che hanno suscitato l’indignazione dell’amministrazione comunale.Il sindaco Valentina Vadi ha reagito con fermezza, presentando immediatamenteai. “Questo gesto – ha dichiarato il primo cittadino – non solo danneggia il patrimonio pubblico, ma alimenta l’intolleranza e il razzismo, promuovendo ideologie di odio che non hanno posto nella nostra società. La città di San Giovanni Valdarno ha sempre promosso valori di inclusione, solidarietà e rispetto, e atti di questo tipo non possono essere tollerati.