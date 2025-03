Sport.quotidiano.net - Supersfida per il sorpasso. Cremonese, alibi finiti

Nell’attesa di fare il salto di qualità, laha perso certezze, solidità e punti. Così si ritrova al quinto posto a 42 punti a dover rincorrere il Catanzaro con l’obiettivo di sorpassarlo già a partire dallo scontro diretto di questo pomeriggio in casa. E sfuggire al tanto temuto preliminare playoff. Non ci sononé giustificazioni al rendimento a singhiozzo: solo una vittoria nelle ultime sei gare per la squadra grigiorossa, 9 gol realizzati e altrettanti subiti. È lo stesso tecnico a non usare giri di parole per descrivere il momento delicato: "È chiaro che serve tirare fuori un po’ di “ignoranza”, migliorando in ciò che facciamo come il palleggio e l’attacco alla porta, oltre all’attenzione in fase difensiva". I numeri, se paragonati a quelli della scorsa stagione, sono eloquenti: di questi tempi il club lombardo era secondo in classifica a 53 punti, a meno sei dal Parma capolista.