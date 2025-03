Metropolitanmagazine.it - Superchicche, il trailer leaketo della serie cancellata rivela cosa poteva essere la serie CW

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Giovedì è apparso in rete illive-actiondi The CW sulle. Nel 2021, The CW ha ordinato e girato un episodio pilota per unalive-action sullecon Chloe Bennet, Dove Cameron e Yana Perrault nei panni dellecon Donald Faison che interpreta il loro padre/creatore. Sfortunatamente, lanon è mai arrivata sullo schermo e, a parte un paio di foto dal set e un’immagine ufficiale condivisa in rete, i fan non hanno mai visto nulla. La fuga di notizie delha dato agli spettatori un’idea dilaavrebbe potuto, evidenziando un’interpretazione un po’ bizzarra, un po’ stravagante e decisamente più matura dell’amato cartone animato, in quanto seguiva Lolly, Dolly e Molly da adulte, lontano dal padre, che avevano abbandonato l’eroismo dopo un’infanzia sotto i riflettori e un tragico, fatale errore che aveva portato ad una tragedia.