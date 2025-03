Metropolitanmagazine.it - Summer mode e i suoi gioielli solidali: la storia di un brand tutto al femminile che pensa alle pazienti oncologiche

Se siete alla ricerca di un gioiello nuovo e dal designrno e alla moda,è ilche fa per voi. Ilnasce grazie a Eliana Costante e Annalisa Pala, che con la loro esperienza e creatività hanno reso possibile non solo la creazione di splendidi, ma anche di collaborare a diversi progetti che sostengono il percorso delle. Tra questi, per esempio, l’acquisto di un mammografo per l’Ospedale Businco di Cagliari., ildidedicatonasce nel 2012 quando Claudia, amica di Annalisa, si ammala di tumore. E Annalisa la accompagna durante il decorso della malattia, frequentando il gruppo sardo “Abbracciamo un sogno”. L’iniziativa nasce per realizzare il sogno di Vladimira e grazie alla volontà di Dolores Palmas, un’infermiera dell’Ospedale Businco di Cagliari.