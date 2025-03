Sport.quotidiano.net - Sulla strada tra il Dall’Ara e Verona molti protagonisti comuni, capaci di entrare nel cuore dei tifosi e indossare la fascia da capitano. Colucci, Moras e Maietta: quanti incroci

Leggi su Sport.quotidiano.net

e Bologna sono molto più di due semplici avversarie. La partita che andrà in scena domani alle 12,30 al Bentegodi è fatta di intrecci che dal campo arrivano fino alle poltrone di presidenza, con le due squadre che negli anni sono state teatro di sliding doors per calciatori, allenatori (tra cui proprio Vincenzo Italiano), direttori sportivi e perfino un presidente, Setti, che sotto le Due Torri fu il vice di Guaraldi. Interessante però è proprio come le due squadre abbiano condiviso tanto, perfino pilastri e bandiere che hanno saputo lasciare il segno neldeioltre ad aver rappresentato un punto di riferimento sul rettangolo verde. Come ad esempio Leonardo, storica bandiera degli scaligeri tra serie A e serie B, che dal 1996 al 2002 è stato un punto di riferimento al Bentegodi con 157 presenze e laal braccio.