Sulla cresta dell’onda

A Nazaré, in Portogallo, dove l’Atlantico dà spettacolo.Una mezzaluna di marequale si affaccia un mosaico spontaneo di case bianche dai tetti rosso arancio. Barche che disegnano corsie di spumasuperficie dell’acqua grigio ardesia. Luogo di necessarie separazioni e di speranzosa attesa. Uomini che lasciano la riva per pescare e attendono che il mare riempia le reti; donne che rimangono in attesa del loro ritorno, lavorando il pesce o vendendolo in spiaggia, indossando, per tradizione, 7 strati di gonne. Tutti che guardano nella direzione del mare, perché è di mare che vive Nazaré, villaggio sull’Atlantico nella regione dell’Estremadura portoghese, sviluppatosi dall’antico borgo di Paderneira fino alla moderna Vila di oggi, presa d’assalto in estate per la sua accoglienza turistica semplice e informale.