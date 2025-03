Ilrestodelcarlino.it - Su il sipario per il San Marino Song Contest 2025: 20 artisti in gara, ospiti speciali e tanti premi

San, 8 marzo- Tutto pronto per il San: il prestigioso evento musicale che selezionerà il rappresentante della Repubblica all'Eurovisiona Basilea. Il serata va in scena al Teatro Nuovo di Dogana: si tratta di un vero e proprio festival di talenti provenienti da sei nazioni europee, pronti a contendersi l'ambito pass per il prestigioso palcoscenico eurovisivo.e canzoni inSaranno ben 20 glisul palco che si sfideranno canzone dopo canzone: The Rumpled - You Get Me So High Besa - Tiki Tiki Angy Sciacqua - I Haymara - Tomame Las Manos CRL - Juliet Elasi - Lorella Silvia Salemi - Coralli Giacomo Voli - Ave Maria Teslenko - Storm Vincenzo Capua - Sei Sempre Tu Marco Carta - Solo Fantasia Bianca Atzei - Testacoda King Foo - The Edge of the World Questo e Quello - Bella Balla Pierdavide Carone - Mi Vuoi Sposare? Gabry Ponte - Tutta l'Italia Luisa Corna - Il Giorno Giusto Boosta - BTW Paco - Until The End Taoma - NPC Momenti salienti eL'evento, competizione a parte, sarà arricchito da momenti di grande spettacolo ed'eccezione.