Ilfattoquotidiano.it - Studio israeliano, l’assunzione di Mdma ha aiutato i sopravvissuti del 7 ottobre a sopportare meglio il trauma

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di(3,4- metilenediossimetanfetamina, una droga spesso associata alla scena rave), sembrerebbe averalcune delle vittime dell’attacco di Hamas del 72023 a proteggersi dal. Molti deierano infatti giovani che si erano radunati, a pochi passi dalla Striscia di Gaza, per ballare al Nova Festival. Diversi, tra loro, avevano assunto metanfetamine o allucinogeni prima dell’attacco. L’effetto in relazione a quanto accaduto in seguito, è stato oggetto di unopreliminare dell’Università israeliana di Haifa di cui da conto il Corriere della Sera.La rilevazione è stato condotta su 650, due terzi dei quali erano sotto l’effetto di droghe tra cui, Lsd, marijuana o psilocibina, prima che si verificassero gli attacchi. L’avrebbechi l’aveva assunta a ridimensionare gli effetti della Ptsd ovvero la sindrome da stress posttico.