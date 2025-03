Secoloditalia.it - Strepitoso Zalone, con “L’ultimo giorno di patriarcato” tra paradossi e ironia “scorretta” sbeffeggia sessisti e non (video)

Checco, che con ildella sua ultima canzone,di– uscito in concomitanza con ildella Festa della Donna – regala un perfetto esempio ditagliente e provocatoria, in un’alchemica mistura di “scorrettezza” socio-cinefila di sempre con cui strappare risate e solleticare non pochi spunti di riflessione. Un brano, e unche lo racconta, con cui il comico utilizza il suo stile caratteristico per mettere in scena l’eterna lotta tra i sessi e gli stereotipi e le dinamiche di potere che, pur essendo paradossali e per lo più tramontate, riflettono ancora realtà culturali radicate nella società.Ilsecondo: l’ultima irriverente incursionee canora del comicoRealtà che forse, però, più che nelle piccole realtà cittadine in cui il regista e attore ambienta la sua narrazione-canora – girata nel centro storico di Castel San Pietro Romano, alle porte di Roma – insistono nelle famiglie di immigrati che popolano i nostri centri urbani, e tra le cui mura si annidano e resistono credi religiosi e convinzioni culturali di ancestrale memoria.