Sport.quotidiano.net - Strade Bianche, la festa del ciclismo in Toscana: donne, vince Voellering. Ora gli uomini

Leggi su Sport.quotidiano.net

Siena, 8 marzo 2025 – Una giornata speciale quella delle. I migliori e le migliori della scena internazionale delsu strada sono in gara per conquistare la gloria. Una gara sempre più amata dalla gente e dai corridori stessi, che la scelgono proprio per il fascino. Una corsa caratterizzata dai settori appunto dinella campagna senese. Una vetrina per lain diretta tv.