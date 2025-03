Lanazione.it - Strade Bianche, il grande giorno: da Fortezza a Piazza del Campo, un percorso tormentato di 213 chilometri

Siena, 8 marzo 2025 – Dadel, 213di fiato, muscoli e polvere. Di campagne senesi, gemme preziose di mondo e di bellezza. Sedici settori di sterrato, uno in più rispetto alla passata stagione, quello di Serravalle: i più grandi campioni del ciclismo sono pronti, prontissimi, ad accendere, oggi, la sfida della 19ma edizione delleCredit Agricole, la prima classica Uci WorldTour italiana. Si metteranno alla prova sul monte Sante Marie, il tratto più lungo della corsa, 11,5 km di tortura, con 4,5 km in salita e punte di pendenza che toccano anche il 18 per cento. Proveranno a fare il vuoto tra Colle Pinzuto e le Tolfe, da affrontare due volte. Stringeranno i denti per Santa Caterina, lo strappo finale, il muro conclusivo, l’ultimo ostacolo da superare per trovare la gloria.