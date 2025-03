Oasport.it - Strade Bianche femminile 2025 oggi in tv: orari, altrimentria, favorite. Longo Borghini sfida Vollering

Ci siamo., sabato 8 marzo, si corre la, evento arrivato alla sua decima edizione. Grande l’attesa per la competizione toscana, caratterizzata da un percorso di 136 km con partenza ed arrivo a Siena.PERCORSORispetto all’anno scorso, il percorso prevede una percorrenza inferiore di 1 km, presentando però 9 km e 900 metri in più di sterrato, complice anche l’introduzione del settore di Serravalle. Al contrario della prova maschile, le donne faranno a meno del Monte Sante Marie.La prima vera fatica arriva dopo 14 km, in località Vidritta, dove ci sarà il primo settore di sterrato (4,4 km), perlopiù in discesa lieve e dritto, ad eccezione di un’unica curva. Il settore sterrato 2 sarà invece quello di Bagnaia (4.800 metri), contrassegnato da un tratto in salita che tocca il 10% di pendenza.