Sport.quotidiano.net - Strade Bianche 2025, Pogacar fa tris (con caduta impressionante). L'ordine d'arrivo

Leggi su Sport.quotidiano.net

Siena, 8 marzo- Un anno fa Tadejscattò sul Monte Sante Marie e andò a vincere dopo un assolo di oltre 80 km. Stavolta, sempre al medesimo punto, la prima accelerata la dà Tom Pidcock, con lo sloveno nelle insolite vesti di inseguitore. I due trovano per strada Connor Swift, l'ultimo reduce dei fuggitivi del mattino, e il terzetto prosegue compatto fino a 49 km dalla fine, quando l'uomo più atteso scivola in una curva in discesa. Seppur sanguinante e dopo il cambio bici,si riporta sulla ruota di Pidcock, con Swift che dei tre ha curiosamente la peggio. I due protagonisti di giornata proseguono d'accordo fino al secondo passaggio sul Colle Pinzuto, sul qualeattacca, facendo il vuoto nonostante una giornata non esattamente fortunata: nonostante questo, il corridore dell'UAE Team Emirates XRG (che completa la festa portando sul podio Tim Wellens) vola in trionfo a Piazza del Campo e si prende la, portando a 3 (come un mostro sacro come Fabian Cancellara) i suoi successi in totale in questa corsa ricca di insidie: al secondo posto si accomoda Pidcock, che forse avrà qualche rimpianto per non aver sfruttato la giornata non proprio di grazia del fuoriclasse ancora imbattibile nonostante i graffi e il sangue.