Fanpage.it - Strade Bianche 2025 oggi in TV, orari del percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoriti

Leggi su Fanpage.it

Laapre la stagione ufficiale delle grandi classiche. Si scatta da Sienaalle 9:20 e si ritorna in Piazza del Campo attorno alle 17:40. 213 chilometri da percorrere, con 16 settori in sterrato. Favorito indiscusso Tadej Pogacar alla ricerca del tris personale.su Eurosport e Discovery+, su RaiSport solo un'ampia sintesi in differita.