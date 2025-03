Notizie.com - Stop agli aiuti, Ucraina sotto assedio: Trump vuole sanzionare la Russia. Cosa succede nell’est Europa

Leggi su Notizie.com

Mosca non si ferma: gli attacchi instanno continuando ininterrotti da almeno tre giorni, dopo un breve momento di relativa tranquillità.la(Ansa Foto) – notizie.comIl presidente russo sta approfittando delle ultime possibilità di conquistare territori, in vista dei negoziati che prima o poi dovrebbero essere avviati grazie alla mediazione Usa. A rendere più facile il suo intento, c’è anche la decisione della Casa Bianca dipare glimilitari a Kiev, inclusi i missili per la difesa aerea Patriot, e soprattutto la condivisione dei servizi d’intelligence.Senza questi ultimi, l‘non è in grado di prevedere le intenzioni avversarie, dunque vanno avanti i bombardamenti russi nel Donbass e nella città di Donetsk.