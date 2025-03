Ilrestodelcarlino.it - Stellone analizza il match: "Un black out di mezz’ora"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Testa bassa e lavorare. Oggi abbiamo buttato via dei punti a causa di unout durato". Al termine della seconda sconfitta consecutivaappare critico verso l’atteggiamento di una abbondante parte della ripresa: "Sono soddisfatto del primo tempo. Il vantaggio all’ intervallo sarebbe infatti stato meritato. Abbiamo vinto diversi duelli creando tante occasioni. Tuttavia loro oltre che bravi sono stati anche fortunati su un paio di salvataggi. Anche nella ripresa eravamo partiti bene,trovando anche il gol grazie ad una perla di Di Paola. Tuttavia fino al loro secondo gol abbiamo avuto unout. Non siamo stati la solita Via Pesaro poiché troppo molli. Sono rammaricato di non aver potuto effettuare un doppio cambio, pronto da cinque minuti, a causa di un errore di comunicazione tra l’arbitro e il quarto uomo.