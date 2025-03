Stefano Conti e i 423 giorni in carcere a Panama prima dell’assoluzione | Lì la prostituzione è legale io ero solo un cliente ricco

Leggi su Open.online

Il trader brianzoloha passato 423neldi massima sicurezza di La Joya a. Insieme ad altri 25 detenuti. Poi, ieri è stato assolto dall’accusa di tratta di esseri umani a scopo sessuale. Per la quale era finito in galera il 15 agosto 2022. Il 40enne ha giovato della ritrattazione delle presunte vittime, che hanno detto di aver subito pressioni dalla polizia. Cresciuto a Cesano Maderno ma residente aè stato assolto perché «il fatto non sussiste». E oggi racconta la sua storia al Quotidiano Nazionale.30 anni di galeraSecondo le leggi diil trader rischiava 30 anni di galera. A Dario Crippa dice che quelli della lettura della sentenza «sono stati i 20 minuti più lunghi della mia vita. La giudice ha cominciato a leggere la sentenza ma non capivo niente.