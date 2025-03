Stefania Ranzato, Lady Cyber, oggi vale 125 milioni di euro. Grazie al boom di contratti pubblici valutati da una perizia giurata

Leggi su Open.online

, laal centro dell’inchiesta sulla Sogei non è solo una donna di grande fascino come con toni un pizzico più grevi ha notato – intercettato – l’ex direttore generale della società informatica del MEF, Paolino Iorio («Dato che è una bella f**a, so rimasto un po’ così.»). È una donna molto ricca che si stava avviando a diventare l’imprenditrice numero uno della sicurezza cibernetica nazionalealle numerose gare Consip vinte e alle commesse ottenute quasi solo dalla pubblica amministrazione. Lasolo l’anno scorso si è messa in tasca dividendi per 8,5didistribuiti dalla società di cui è unica azionista, la Difesa Analisi e Sistemi (DEAS) spa. Ma i soldi in arrivo sono ancora di più, come certifica un clamoroso documento venuto in possesso di Open.